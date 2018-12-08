وكتب صلاح في تغريديه: "هذه واحدة من لحظاتي المفضلة حتى الآن هذا الموسم.. أنا ممتن جدا لهذه الجائزة، وأتطلع إلى اللقاء معكم مرة أخرى قريبا".

وأرفق صلاح التغريدة بمجموعة من الصور مع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حضر حفلا خاصا بمناسبة أعياد الميلاد، أقامته جمعية أنصار ليفربول من المعاقين.

وحلّ صلاح ضيفا على حفلة لعيد الميلاد نظمتها الجمعية ليلة الخميس الماضي، حيث تسلم اللاعب خلالها جائزة لاعب الموسم، وبدا مهاجم ليفربول سعيدا بهذا التكريم.

ونشر صلاح مجموعة من الصور التي التقطها خلال الحفلة مع أنصار الجمعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واصفا اللحظة بأنه "واحدة من لحظاتي المفضلة حتى الآن هذا الموسم".