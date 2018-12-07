وكشف زيدان لموقع Zhibo8 الإخباري الصيني عن اختياراته لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ممن لعبوا في المستطيل الأخضر بالماضي والحاضر.

ووفق ما نقل موقع "فوكس سبورتس" الرياضي، فقد وقع اختيار زيدان في مركز حراسة المرمى على فابيان بارتيز، بينما حدد أربعة لاعبين في مركز الدفاع وهم الألماني كارلهاينز فورستر والبرازيلي كارلوس موزير والفرنسي لوران بلان والإسباني سيرجيو راموس.

وبالنسبة لمركز الظهير الأيسر، فقد اختار زيدان كلا من باولو مالديني وروبرتو كارلوس ومارسيلو، وكافو وداني ألفيس لمركز الظهير الأيمن.

أما أفضل اللاعبين في خط الوسط المتقدم فهم وفق زيدان، أندريس إنييستا وكلود ماكيليلي ولوكا مودريتش وزيدان نفسه.

وفيما يتعلق بخط الهجوم، فضّل زيدان كلا من البرازيلي رونالدو ونيمار وليونيل ميسي.