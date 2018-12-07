ويبلغ مجموع نخبة العدائين المشاركين في الحدث الرياضي المميز في نسخته الأولى 40 مشاركا، يتقدمه أبراهام كيبتوم مسجل الرقم القياسي للماراثون النصفي وستانلي بيووت وجيليت بوركا وإيونيس شيبيشي.

ومن المشاركين في الماراثون العداء الإثيوبي أبيرا كوما الفائز في ماراثون روتردام للعام 2015، وقد تمكن كوما من تحطيم توقيته الخاص الذي حققه في 2015 وذلك عبر تسجيله في وقت سابق من العام الجاري أفضل زمن شخصي وموسمي بلغ 2 ساعة و5 دقائق و50 ثانية في المنافسة ذاتها، إذ قطع خط النهاية مع 94 ثانية أقل ليعتلي على إثر هذا الإنجاز منصة التتويج.

ومن النجوم المشاركة أيضا، العداء الكيني ماريوس كيبسيريم، الذي حقق أفضل زمن للموسم في ماراثون روتردام، بعد فوزه سابقا في هذه المنافسة عام 2016، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومن بين أبرز العداءات اللواتي ستشاركن في سباق النخبة للسيدات الإثيوبية أبابيل يشانيه، التي حلت في المركز الأول عن فئة السيدات ضمن ماراثون إسطنبول النصفي مسجلة زمنا بلغ 66 دقيقة و22 ثانية.

كما تشارك مريما محمد من البحرين إلى سباق نخبة السيدات وذلك بعد مشاركتها في سباقين فقط خلال العامين الماضيين، وكانت هذه العداءة قد سجلت سابقا أسرع ثاني توقيت على الإطلاق لسيدة في ماراثون هيوستن بولاية تكساس الأميركية عام 2013، وحتى هذا التاريخ، بلغ أفضل زمن شخصي لها في سباقات الماراثون 2 ساعة و23 دقيقة و6 ثواني، وهو إنجاز حققته في ماراثون تورونتو العام 2010.

يذكر أن المنافسات انطلقت على الواجهة البحرية لأبوظبي في النسخة العالمية الأولى للماراثون الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للماراثون 379 ألف دولار حيث ينال بطل النخبة لمسافة 42 كم فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، فيما يحصل الثاني بكل فئة على 25 ألف دولار، وينال صاحب المركز الثالث 15 ألف دولار والرابع 10 آلاف دولار والخامس 8 آلاف دولار والسادس 7 آلاف دولار والسابع 5 آلاف دولار، والثامن 4 آلاف دولار والتاسع 3 آلاف دولار والعاشر 1000 دولار.