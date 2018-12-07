وستغلق فرنسا برج إيفل وبعض المناطق السياحية الشهيرة في باريس وستنشر الآلاف من قوات الأمن يوم السبت، من أجل مواجهة موجة أخرى من الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.



وقررت السلطات تأجيل مباراتي سانت إيتيين ضد أولمبيك مرسيليا يوم الأحد وقمة الساحل الجنوبي بين موناكو ونيس الجمعة.



وقالت رابطة الدوري إنها قررت تأجيل مواجهتي تولوز ضد أولمبيك ليون وأنجيه ضد بوردو.



كما سبق يوم الثلاثاء تأجيل مواجهة قمة الترتيب بين باريس سان جيرمان ومونبلييه.



وأشارت صحيفة ليكيب إلى أن مباراة نيم ضد نانت كانت المواجهة السادسة التي يتم تأجيلها، وهو ما يعني إقامة أربع مباريات فقط في هذه الجولة من بينها مباراتان يوم السبت ومثلهما يوم الأحد.



ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الاتحاد الفرنسي للعبة بشأن إمكانية تأجيل بقية مباريات الجولة.



واندلعت احتجاجات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب قرار زيادة الضرائب على الوقود.



