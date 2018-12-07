وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، إن الماراثون يمثل دعوة حقيقية لفئات المجتمع للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبيرة، التي ستسهم بتحقيق التفاعل المجتمعي وضرورة جعل الرياضة نمطا لحياة صحية.

وأوضح العواني في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن مسارات الماراثون ستعكس معالم أبوظبي العمرانية والتاريخية، وتمثل ترسيخا جديدا لمكانة العاصمة عالميا وتفاعل مجتمعها مع الرياضة.

ودعا الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، فئات المجتمع للتفاعل والمشاركة في القرية الرياضية للماراثون بحديقة بينونة، التي توفر الكثير من المنصات الترفيهية والتوعوية والتمارين الرياضية.

وأشار العواني إلى أن جوائز الماراثون ستكون على النحو التالي:

بطل فئتي الرجال والسيدات ينال 100 ألف دولار لكل منهما، فيما سيحصل الثاني بكل فئة على 25 ألف دولار، وينال صاحب المركز الثالث 15 ألف دولار.

كما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولارا لصاحب المركز الأول لكل من الرجال والسيدات، إضافة إلى جوائز أخرى للسباقات المجتمعية.