وكشف النادي في بيان، الخميس، أن اللاعب الإنجليزي الدولي سيغيب عن الملاعب لمدة قد يصل إلى 6 أسابيع.

وأصيب المدافع البالغ 21 عاما في منتصف الشوط الأول من المباراة التي فاز بها فريقه 3-1 على ملعب "تورف مور"، إثر تدخل من بن مي.

وأوضح بيان النادي: "يمكن لليفربول التأكيد أن جو غوميز أصيب بكسر في أسفل الساق اليسرى خلال الفوز على بيرنلي 3-1 يوم الأربعاء. احتاج المدافع إلى استبداله بعد 23 دقيقة من المباراة على تورف مور إثر تدخل، ولم يستطع الاستمرار".

وتابع: "تم تقييم إصابة غوميز من قبل الفريق الطبي لفريق الحمر في ميلوود، الخميس، وتشير الدلائل الأولية الى أن ابن الـ21 عاما يواجه فترة غياب تصل إلى 6 أسابيع".

لكنه أوضح أن عودته إلى الملاعب "تعتمد على كيفية تقدم برامج العلاج وإعادة التأهيل".

والغياب لستة أسابيع، يعني أن ليفربول سيفتقد خدمات غوميز لنحو 9 مباريات في 3 مسابقات مختلفة، من الآن وحتى منتصف يناير المقبل.