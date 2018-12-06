ومن المتوقع انتشار 2500 من عناصر الشرطة لتأمين مباراة القمة بين الناديين الأرجنتينيين يوم الأحد، والتي تصنف ضمن أشرس المواجهات في هذه الرياضة، وانتقلت من ملعب ريفر بليت إلى ملعب ريال مدريد بسبب أحداث الشغب.

وسيغلق طريق باسيو دي لا كاستيانا الواصل بين قلب مدريد والاستاد من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش) يوم الأحد إذ ستفصل الشرطة بين جمهوري الفريقين لتجنب العنف.

وكان من المقرر ان تقام المباراة يوم 24 نوفمبر، لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكا عندما تعرضت حافلة الفريق لاعتداء من قبل جماهير ريفر بليت خارج استاد المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس.

وانتهى لقاء الذهاب بملعب بوكا بالتعادل 2-2 الشهر الماضي، ورغم الانتقال لقارة أخرى وقطع مسافة 10 آلاف كيلومتر إن كل تذاكر مباراة الإياب نفدت في استاد برنابيو الذي يتسع لـ 85 ألف متفرج.