ورافقت مجموعة صاخبة من المشجعين تبلغ حوالي 5 آلاف شخص حافلة بوكا جونيورز في الساعات الأولى من الصباح مع اتجاهها من استاد بومبونيرا إلى مطار بوينس آيرس.

ومن المتوقع حضور حوالي 10 آلاف مشجع في المجمل للناديين من الأرجنتين لمشاهدة المباراة، التي تأجلت مرتين قبل أن يتم نقلها لتقام، الأحد المقبل، باستاد سانتاغو برنابيو ملعب ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

ومع احتمال تدفق عشرات الآلاف من الأرجنتينيين المقيمين في أوروبا لمشاهد المباراة، قالت الشرطة الإسبانية إن هذه المباراة هي الأكثر خطورة في تاريخ مدريد.

ومن المتوقع أن يعمل أكثر من 2500 فرد أمن لتأمين مباراة القمة، التي تعتبر واحدة من أشرس مواجهات كرة القدم على مستوى العالم، كما طلبت الشرطة في إسبانيا مساندة من الأمن الأرجنتيني.

وسيغادر ريفر بليت الأرجنتين الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش وسيصل مدريد في وقت مبكر من صباح الخميس.