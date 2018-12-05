وسينضم الرياضيون العالميون إلى المجموعة الأولى من العدّائين التي تم الإعلان عنها سابقا، وتضم أسماء مميزة مثل أبراهام كيبتوم مسجل الرقم القياسي للماراثون النصفي.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، قال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: "كنا نسعى في أول تحدي للماراثون أن يصل عدد المشاركين إلى 7 آلاف مشارك، لكننا فوجئنا اليوم بالعدد الذي وصل حد العشرة آلاف مشارك، وهو أمر يفرض علينا مواصلة التحدي من أجل الترقي بالماراثون ضمن التصنيف العالمي".

وأوضح مدير الماراثون أندريا ترابيو، أنه "وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والسلطات الأمنية، نجحنا في تحقيق مسار ماتون أبوظبي، وهو مسار مميز لأنه من تصميم بوتير كات العداء الكيني الشهير. بالتأكيد سيكون الماراثون مميزا من كل النواحي".

وينظم الماراثون مجلس أبو ظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبالتزامن مع احتفالات الإمارات بعام زايد واليوم الوطني السابع والأربعين.