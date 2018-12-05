وقال المدرب الأرجنتيني: "هذا عام مودريتش. يجب أن يكون التركيز عليه. لقد قدم سنة رائعة وأعطى كل شيء لريال مدريد ومنتخبه الوطني".

وتابع: "جاء ذلك خلال فترة النضوج في مسيرته. بالنسبة لي هي أكثر جمالا في هذا العمر لأنه سيقدر موسمه وكامل مسيرته. نحن كلنا سعداء بجائزته".

ووضع مودريتش حدا لهيمنة دامت 10 سنوات للنجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، ليصبح أول كرواتي ينال الجائزة المرموقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتسلم مودريتش الجائزة في حفل أقيم الاثنين في باريس، متقدما على رونالدو والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتوج لاعب الوسط البالغ 33 عاما بلقب ثالث تواليا مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، وكان العلامة الفارقة في مشوار كرواتيا نحو نهائي مونديال روسيا 2018، واختير أفضل لاعب في النهائيات.