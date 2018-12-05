وأنفق الفيفا 190 مليون يورو وزعت على 416 ناديا في 63 دولة حول العالم، بمعدل 7500 يورو للنادي على كل لاعب واحد، في كل "يوم عمل" له قبل وخلال المونديال.

ومن بين جميع أندية العالم، حصل مانشستر سيتي الإنجليزي على العائد الأكبر من المونديال، حيث تم تعويضه بمبلغ 4.4 مليون يورو من قبل الاتحاد.

وجاء ريال مدريد الإسباني بالمركز الثاني، برصيد 4.2 مليون يورو، فيما حل توتنهام الإنجليزي ثالثا بعوائد 3.7 مليون يورو، بفارق بسيط عن برشلونة الإسباني الرابع.

وجاء باريس سان جرمان وتشلسي الإنجليزي متساويين في المركز الخامس برصيد 3.3 مليون يورو، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي (3.1 مليون يورو) وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي (2.6 مليون يورو)، وبايرن ميونيخ الألماني (2.2 مليون يورو).