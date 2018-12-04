وأوضح ريفر بليت في بيان أن فريقه سيتوجه إلى إسبانيا، الأربعاء، قادما من العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس.

وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب. وقرر الاتحاد القاري (كونميبول) تأجيل المباراة حتى إشعار آخر.

وعقب اجتماع مع مسؤولي الناديين الثلاثاء، أكد الاتحاد نقل المباراة إلى خارج الأرجنتين، وحدد موعدا لها في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو، الخاص بنادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

إلا أن ريفر الذي تعادل وبوكا 2-2 ذهابا على ملعب الأخير، أبدى في نهاية الأسبوع الماضي اعتراضه على نقل المباراة إلى مدريد على بعد نحو 10 آلاف كم من العاصمة الأرجنتينية، معتبرا أن هذه الخطوة مناقضة لطبيعة المسابقة القارية، وتضر بمشجعيه الذين اشتروا بالفعل تذاكر لتشجيع الفريق على ملعبه.

وباع كل من ريفر بليت وبوكا جونيورز الإثنين 5 آلاف بطاقة لمشجعيهما في الأرجنتين بسعر 84 دولارا للبطاقة، أي ما يوازي ربع متوسط الأجر الشهري للفرد في البلاد.

ومن المتوقع أن يتم الفصل بين مشجعي الفريقين في مدرجات ملعب برنابيو، الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج.