ومع إعلان النتائج، الاثنين، حل النجم المصري في المركز السادس بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، مستندة إلى تصويت مجموعة مختارة من الصحفيين الرياضيين.

وحاز صلاح على 188 صوتا، فيما لم يحصل شريكاه في هجوم ليفربول فيرمينو وماني سوى على 4 و3 أصوات على التوالي.

وحل فيرمينو في المركز 19، بينما جاء ماني بالمركز 22، في القائمة التي تصدرها الكرواتي لوكا مودريتش برصيد 753 صوتا.

وجاء صلاح على بعد 92 نقطة عن نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي حل خامسا برصيد 280 نقطة، فيما تفوق على المدافع الفرنسي رافاييل فاران السابع بـ59 نقطة.

وبهذا التصنيف، حاز صلاح على المركز الأعلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة "بالون دور"، كما حاز على المركز الأعلى بين اللاعبين الأفارقة في القائمة.