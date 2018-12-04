واقترب أيندهوفن من التعادل في نهاية مواجهته القوية أمام مستضيفه فينورد في قمة الجولة، الأحد، لكن تدخل الجمهور بشكل "غير قانوني" حال دون ذلك.



وقذف الجمهور كرة إلى داخل منطقة الجزاء، خلال هجمة مرتدة لأيندهوفن عندما كانت النتيجة تشير بتأخر الأخير 1-2، مما أربك مهاجمي الفريق بسبب تواجد كرتين داخل الملعب، واستدعى الأمر تدخل حكم المباراة لإيقاف الهجمة.

ولم يستطع أيندهوفن العودة للقاء بعدها، ليمنى بأول هزيمة له في الدوري الهولندي هذا الموسم.

واختلفت ردود الفعل على الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين الثناء على "ذكاء" حيلة جماهير فينورد التي دافعت عن مرمى فريقها، والانتقاد للتصرف "غير الأخلاقي" للجماهير.

ورغم الهزيمة، يحتفظ أيندهوفن بصدارة الدوري بفارق 10 نقاط عن فينورد.