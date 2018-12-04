وتتضمن القرية أجنحة لكافة الرعاة والداعمين للحدث العالمي، كما ستقام خلال فعاليات القرية الكثير من حصص اللياقة البدنية واليوغا والعديد من التمارين الرياضية بجانب المناطق الترفيهية للأطفال والشخصيات الرسمية لبطولات كأس العالم للأندية وكأس آسيا إضافة لفرق موسيقية وعروض فنية.

ويقام الماراثون بحلته العالمية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى وبالتزامن مع احتفالات الدولة بـ"عام زايد" واليوم الوطني السابع والأربعين، لمسافة 42 كم، حيث سينطلق في تمام الساعة 6 صباحاً من أمام المقر الرئيسي لأدنوك على كورنيش أبوظبي.

ويشمل خط سير الماراثون قرية تراث الإمارات وسارية العلم الكبير في منطقة كاسر الأمواج ثم منطقة المارينا مول وإلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن، أحد أبرز المعالم التاريخية الشاهدة على مسيرة التقدم والنهضة الشاملة لأبوظبي منذ القرن الثامن عشر، ثم يتجه المسار لميناء زايد، ومن ثم العودة باتجاه المبنى الرئيسي لأدنوك الذي سيكون النقطة الختامية للماراثون.

وينطلق أيضا في تمام الساعة 6 صباحاً سباق الـ 10 كم المجتمعي، في حين تنطلق السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 2.5 و 5 كم لمختلف الفئات والأعمار من فئات مجتمع أبوظبي في تمام الساعة 10 صباحاً.

ويشهد الماراثون مشاركة أبرز الرياضيين العالميين ضمن فئة النخبة للرجال، من بينهم العدّاء الكيني أبراهام كيبتوم، الذي حطم الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون في فالنسيا بإسبانيا مسجلا 58 دقيقة و18 ثانية، والعدّاء الكيني ستانلي بيوت الفائز بماراثون مدينة نيويورك الشهير للعام 2015.

وتشارك من إثيوبيا العداءة جيليت بوركا الفائزة بالميدالية الذهبية عن سباق مسافة/ 10000/ متر في بطولات العالم 2015 من تنظيم الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والعداءة البحرينية إينيس شومبا شيبيشي التي تحمل الميدالية الفضية في سباق مسافة 10000 متر في دورة الألعاب الآسيوية 2018 والبطولة الآسيوية لألعاب القوى 2015.

وسيتم الإعلان عن المجموعة الكاملة من العدائين العالميين المشاركين في الحدث خلال مؤتمر صحفي يعقد قبل انطلاق الماراثون، بجانب الرياضين الذين أعلنوا التحدي في الحدث الأول من نوعه والذي يبرز معالم أبوظبي العمرانية والتراثية والثقافية والسياحية ويشجع فئات المجتمع على جعل الرياضة نمطا للحياة اليومية.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للماراثون 379 ألف دولار، وسينال بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، فيما يحصل الثاني بكل فئة على 25 ألف دولار، وينال صاحب المركز الثالث 15 ألف دولار، كما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولار لصاحب المركز الأول لكل من الرجال والسيدات، بجانب جوائز المراكز الثاني والثالث اضافة إلى جوائز السباقات المجتمعية.

ويقام الماراثون ضمن اتفاقية الشراكة التي تجمع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، التي تم الإعلان عنها مؤخراً في مؤتمر صحفي حضره وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها، سلطان بن أحمد الجابر، والقائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، اللواء محمد خلفان الرميثي.

وبموجب هذه الاتفاقية، انضم ماراثون أدنوك أبوظبي لقائمة الفعاليات الرياضية العالمية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار العام لترسيخ رؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة ورفد مسيرة القطاع الرياضي والمجتمعي بمزيد من النجاحات والتجارب المميزة التي تثري الثقافة الرياضية وتعزز أنماط الحياة المجتمعية والممارسات الإيجابية.