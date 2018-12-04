وبعد الإعلان عن فوز النرويجية أيدا هاغيربورغ بالجائزة، وصعودها على المسرح، طلب مقدم الجائزة، المغني الفرنسي مارتن سولفيغ، منها أن تؤدي رقصة "التويرك" على المسرح.



ووسط دهشة الجميع من "وقاحة" المغني والمنتج الموسيقي الفرنسي، ومن ضمنهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، أجابت هاغيربورغ "كلا" وبدا عليها الاستياء، قبل مغادرتها المسرح.



ولاقى طلب سولفيغ هجوما كبيرا على الإنترنت، واعتبر كثيرون تعليقاته مهينة للمرأة، وبها نوع من التقليل للنجمة النرويجية.

واشتهرت رقصة "تويرك" في السنوات الأخيرة، ولكن يعتبرها الكثيرون "غير لائقة" وتميل "للإباحية"، وهو ما زاد الطين بلة.

واعتذر المغني الفرنسي بعد الحفل مباشرة، في فيديو نشره على حسابه على تويتر، زعم فيه أن عدم فهمه للغة الإنجليزية والثقافة الإنجليزية هي السبب في تعليقاته، بالرغم من أن التعليقات جاءت بالفرنسية.

كما نشر سولفيغ صورة له مع النجمة النرويجية، أكد خلالها أنها تفهمت أنها "مزحة" بعد أن تحدث معها، واعتذر لكل من شعر بالإهانة من جراء التعليق.