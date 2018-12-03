وقال المتحدث باسم المحكمة، كريسيمير ديفتشيتش: "لا يوجد دليل كاف على أنه (مودريتش) ارتكب جريمة الحنث باليمين"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي الإعلان عن إسقاط التهمة وإقفال القضية في يوم منح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي يعد مودريتش (33 عاما) من أبرز المرشحين لنيلها، بعد قيادة منتخب بلاده الى لقب وصيف بطل العالم في مونديال 2018، ومساهمته في إحراز ريال مدريد 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

واختير مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم في روسيا، كما نال جائزتي أفضل لاعب لعام 2018، من الاتحادين الأوروبي والدولي للعبة.

وفي مارس الماضي، اتهم المدعون العامون مودريتش بالإدلاء بشهادة زور في محاكمة رئيس نادي دينامو زغرب السابق، زدرافكو ماميتش، المتهم بقضايا فساد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

وأدلى مودريتش في يونيو 2017 بشهادته حول تفاصيل انتقاله عام 2008 من دينامو زغرب إلى توتنهام هوتسبر الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى النادي الملكي الإسباني في 2012.

وأدين ماميتش وثلاثة آخرون بتهم إساءة استخدام السلطة وقضايا فساد كلفت دينامو زغرب، بطل كرواتيا حاليا، أكثر من 15 مليون يورو (17,3 مليون دولار)، والدولة 1,5 مليون يورو.

وحكم على ماميتش الذي لجأ إلى البوسنة المجاورة، في يونيو الماضي بالسجن 6 أعوام ونصف العام.

ويعتبر المدعون أن الأموال اختلست من خلال صفقات وهمية تتعلق بانتقالات اللاعبين.