وتألق في صفوف صفوف الفائز هاريسون بارنز بتسجيله 30 نقطة، وأضاف دي أندريه جوردان 16 نقطة، علما بأن الفائز خاض المباراة من دون نجمه السلوفيني الشاب لوكا دونسيتش المصاب في فخذه.

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر، فكان مونترزل هاريل (23 نقطة و10 متابعات).

وواصل مافريكس بالتالي حصد الفرق الكبرى، إذ سبق له التغلب على غولدن ستيت وريورز وأوكلاهوما سيتي ثاندر، وبوسطن سلتيكس هذا الموسم.

وكان كليبرز تقدم للمرة الثانية فقط في المباراة عندما سجل له لو وليامس ثلاثية قبل نهاية المباراة بـ9ر46 ثانية.

وتنازل كليبرز بالتالي لدنفر ناغتس عن صدارة المجموعة الغربية، علما بأن كليهما حققا 15 انتصارا مقابل 7 هزائم هذا الموسم.

في المقابل، حقق لوس أنجلوس ليكرز فوزا سهلا على فينيكس صنز 120-96 محققا انتصاره الثالث تواليا.

وكانت نقطة التحول في المباراة الربع الثاني، الذي أنهاه ليكرز مسجلا 40 نقطة مقابل 15 لمنافسه الذي تقدم عليه بفارق 17 نقطة في إحدى مراحل الربع الأول.

وسجل كايل كوزما أعلى نسبة من النقاط في صفوف ليكرز (23 نقطة) تلاه النجم المخضرم ليبروس جيمس 22 نقطة.

وتألق أنطوني ديفيس في صفوف نيو أورليانز بيليكانز وقاده إلى الفوز على تشارلوت هورنتس 119-109 بتسجيله 36 نقطة بينها 17 في الربع الأول مع 19 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وسجل دواين وايد رميتين حرتين في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه ميامي هيت ضد يوتا جاز ليقوده إلى فوز صعب 102-100.

وفي مباراتين أخريين، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ممفيس غريزليز 103-95، وسان أنتونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 131-118.