وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أحد مشجعي توتنهام ألقى بقشرة موزة على الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت الشخص المتورط في الحادث.

وظهر أوباميانغ في عدد من الصور محتفلا أمام جماهير توتنهام، وهو ما اعتبروه استفزازا لهم، ليقوم أحدهم برمي قشرة حبة موزة عليه.

وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كان الحادث عنصريا أم لا، مشيرة إلى أنها ستجري اعتقالات أخرى.

ومن المقرر أن يجري اتحاد كرة القدم كذلك تحقيقا في الموضوع، الذي اعتبره مراقبون بمثابة "عودة للأيام الأكثر ظلاما في الكرة الإنجليزية".

وتسمح اللوائح للاتحاد الإنجليزي للعبة بمعاقبة النادي، الذي تورطت جماهيره في حادث من هذا النوع.

وندد توتنهام بهذا التصرف، حيث قال متحدث باسم الفريق "هذا السلوك غير مقبول بالمرة.. سيتم حظر المعني بالأمر من دخول الملعب".

وإلى جانب قشرة الموز، شهدت المباراة كذلك إلقاء ألعاب نارية على أرضية الملعب، بالإضافة إلى مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين.

يشار إلى أن أرسنال خرج منتصرا في قمة شمال لندن، بفوزه 4-2 على توتنهام هوتسبير.