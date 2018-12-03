ووضع بيكي الفريق الكاتالوني في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 36 بعد تمريرة عرضية من النشيط عثمان ديمبلي الذي قدم أداء آخر مثيرا للإعجاب، بعدما أحرز هدف التعادل المتأخر لبرشلونة أمام أتليتيكو مدريد.

ويقبع فياريال فوق منطقة الهبوط مباشرة، لكنه قدم أداء ممتازا وكاد أن يتقدم عندما استغل جيرار مورينو سوء فهم بين الحارس مارك-أندريه تير شتيغن، والمدافع كليمو لينجليه لكنه سدد خارج المرمى.

وشارك لاعب الوسط إلينيا (20 عاما) كبديل ليسجل هدفه الأول في الدوري مع برشلونة في الدقيقة 87 ويؤكد انتصار أصحاب الأرض، بعد تلقيه تمريرة بينية من ليونيل ميسي.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي أشبيلية في المركز الثاني ولديه 26 نقطة ويستطيع استعادة القمة إذا هزم الافيس في وقت لاحق اليوم الأحد.