وبدا أن إيفرتون قام بما يكفي للخروج بنقطة، لكن خطأ فادحا من الحارس جوردان بيكفورد أهدى الكرة إلى أوريغي ليسجل برأسه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ومع سعيه لتحقيق أول فوز في أنفيلد منذ 1999، صنع إيفرتون الفرص الأخطر في الشوط الأول، لكن أليسون بيكر حارس ليفربول كان متألقا.

وزاد ليفربول من إيقاعه بعد الاستراحة، واقترب مرتين من التسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني.

وارتدت محاولة لأوريغي، الذي شارك كبديل في ظهوره الأول في الدوري هذا الموسم، من القائم من مدى قريب، قبل أن يسرق الأضواء بهدف الفوز الغريب.

وأشعل الهدف احتفالات صاخبة في ملعب "أنفيلد"، وركض يورغن كلوب مدرب ليفربول إلى أرض الملعب.

وبهذا الانتصار قلص ليفربول صاحب المركز الثاني، الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطتين.