ونقلت تقارير صحفية مصرية عن مسؤولين في مجلس إدارة الأهلي، قولهم إن النادي حصل بالفعل على توقيع السلمي صانع ألعاب نادي الشجاعية الفلسطيني لمدة 5 مواسم.

وأشارت التقارير إلى صراع بين الأهلي والزمالك للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، حتى استقر به المطاف في "القلعة الحمراء" خلال الساعات الأخيرة من المفاوضات.

والسلمي ليس أول لاعب فلسطيني ينضم للأهلي المصري، بعد حارسي المرمى مروان كنفاني ورمزي صالح.

ويعد اللاعب الفلسطيني الواعد ثاني صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أبوابها في مصر، بعد محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة المصري.