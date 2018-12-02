واستخلص نغولو كانتي الكرة من جان ميشيل سيري في وسط الملعب في الدقيقة الرابعة، وأرسل تمريرة رائعة إلى بيدرو الذي دخل منطقة الجزاء وأرسل تسديدة أرضية منخفضة بقدمه اليسرى في المرمى.

وضغط تشلسي على مرمى جاره بقية الشوط الأول، دون إيجاد طريقة لهز الشباك مرة أخرى، في "الديربي الأضعف" بالعاصمة البريطانية.

لكن فولهام متذيل الترتيب، الذي حقق انتصاره الأول تحت قيادة كلاوديو رانييري مدرب تشلسي السابق في الجولة الماضية، اكتسب الثقة في الشوط الثاني.

وسنحت عدة فرص خطيرة لفولهام عبر كالوم تشامبرز، الذي أجبر كيبا أريزابالاغا حارس تشلسي على التصدي لمحاولتين مؤثرتين.

ورغم محاولات فولهام لإدراك التعادل، صنع إيدن هازارد الهدف الثاني بتمريرة إلى البديل لوفتوس تشيك في الدقيقة 82، ليضع الدولي الإنجليزي الكرة في المرمى.

وتقدم "البلوز" للمركز الثالث بشكل مؤقت، انتظارا لقمة العاصمة بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير.