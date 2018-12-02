ويأتي الهجوم الأخير بين المدرب واللاعب في أعقاب سلسلة من المواجهات بين الطرفين منذ بداية الموسم الحالي، وبعد الحادث الشهيرة والذي رفض فيه مورينيو مصافحة بوغبا.

فبعد اللقاء وبغرفة تبديل الملابس، اتهم مورينيو اللاعب الفرنسي بعدم احترام اللاعبين ولا مشجعي فريق مانشستر يونايتد، ونقلت صحيفة"ميرور" البريطانية عن مصادر أن مورينيو قال لبوغبا "أنت فيروس".

وأضاف مورينيو معاتبا بوغبا "أنت لا تلعب، أنت لا تحترم اللاعبين ولا المشجعين.. أنت تقتل عقلية اللاعبين المخلصين الجيدين من حولك".

ويبدو أن الإحصائيات المتعلقة باللاعب خلال المباراة سيئة أيضا، ذلك أنه خسر الكرة أمام الخصوم 8 مرات وخسر بالمواجهات مع لاعبي الفريق الخصم 15 من إجمالي 30 مواجهة ثنائية، كما أنه أكمل أقل 85 في المئة من التمريرات.

وتجنب مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة الحديث عن بوغبا، واكتفى بالإشارة إلى الأزمة في خط وسط الفريق.

وقال مورينيو بعد اللقاء إنه عدم الفوز في المباريات يتعلق بإمكانات اللاعبين ولا علاقة له بالخطط، مضيفا أنه ليس لديه العدد الكافي من اللاعبين "الذين يمكنهم الضغط واستخلاص الكرة طيلة الوقت"، كما أنه لا يملك منهم من يمتلك مثل هذه الروح القتالية.

وأوضح أن بعض اللاعبين لا يفهمون أن "العبقرية تكمن في البساطة خصوصا في بعض أجزاء الملعب"، مشيرا إلى أن هؤلاء يواصلون اللعب بطريقة معقدة جدا، وبالتالي "من الصعب للغاية الحصول على النتائج المرجوة".

وفي إشارة لمسؤولية بوغبا قال مورينيو "نتيجة لأننا فقدنا الكثير من الكرات في وسط الملعب، أضعنا فرصا كثيرة لنقل الكرة إلى الثلث الأخير".

ولم تتحدث المصادر من داخل غرفة الملابس عما إذا كان بوغبا قد رد على اتهامات مورينيو له، لكن من المؤكد أن الأزمة مستمرة بين الطرفين إلى حين خروج أحدهما من الفريق.