إلى ذلك، واصل تورونتو رابتورز تعزيز سجله الأفضل هذا الموسم، بفوز على مضيفه كليفلاند كافاليرز، وصيف الموسم الماضي، بنتيجة 106-95.

وغاب كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، عن صفوفه فريقه بطل الموسمين الماضيين، 11 مباراة بسبب إصابة في أعلى الفخذ، وعاد إلى صفوفه في مباراة السبت ليخوض نحو 36 دقيقة من المباراة (من أصل 48)، ويسجل 27 نقطة ويضيف خمس متابعات، و3 تمريرات حاسمة.

وكان كوري ثاني أفضل مسجل في غولدن ستيت بعد كيفن دورانت (28 نقطة وست متابعات وسبع تمريرات حاسمة)، الذي حمل العبء الأكبر خلال فترة غيابه. إلا أن أداء الثنائي، إضافة إلى مساهمة زميلهم كلاي طومسون بـ21 نقطة، لم يحولا دون تلقي فريقهم خسارته التاسعة هذا الموسم في 24 مباراة، السادسة في آخر تسع مباريات.

وتفوق لاعبو ديترويت ليحقق فريقهم فوزه الثالث عشر في 20 مباراة، لاسيما عبر بلايك غريفين الذي سجل 26 نقطة، وأضاف ست متابعات وخمس تمريرات، إضافة إلى زميله ستانلي جونسون الذي ساهم بـ19 نقطة وسبع متابعات، وريجي جاكسون مع 17 نقطة.

وصنع بيستونز الفارق في الربع الثاني الذي أنهاه بفارق ثماني نقاط (30-22)، بعد تعادل الفريقين في الربع الأول 24-24. وبقي التقارب سيد الموقف في الشوط الثاني، إذ أنهى غولدن ستيت الربع الثالث بفارق نقطة (32-31)، وصنع بيستونز فارقا ضئيلا في نهاية الرابع (26-24).

وتمكن ديترويت من الفوز للمرة الثانية تواليا على غولدن ستيت، بعدما كان قد خسر أمامه 12 مرة في مبارياتهما الـ13 السابقة.

وحقق غولدن ستيت، الذي توج باللقب ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، بداية قوية هذا الموسم وفاز في 12 مباراة من الـ15 الأولى، قبل أن يتعرض لسلسلة من أربع هزائم متتالية هي الأسوأ له منذ عام 2013.

وأتبع وريورز هذه السلسلة، بأخرى من ثلاثة انتصارات متتالية أوقفها تورونتو رابتورز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، بفوزه على ضيفه ووريرز بنتيجة 131-128 بعد التمديد في مباراتهما الخميس.

ويفرض رابتورز منذ بداية الموسم نفسه كأحد المرشحين لبلوغ المراحل النهائية على الأقل إن لم يكن المنافسة الجدية على اللقب وكسر هيمنة غولدن ستايت وكليفلاند على الدور النهائي في المواسم الأربعة الأخيرة.

وحقق تورونتو السبت فوزا بفارق 11 نقطة على بطل 2016 كافالييرز.

ويعول تورونتو بشكل كبير هذا الموسم على نجمه كاوهي لينارد المنضم لصفوفه بنهاية الموسم الماضي من سان أنتونيو سبيرز. وسجل لينارد 34 نقطة وأضاف تسع متابعات، ليقود فريقه الذي افتقد نجمه الآخر كايل لاوري بسبب إصابة في الظهر، إلى فوزه الثامن تواليا والـ20 في 24 مباراة، محافظا على أفضل سجل في صدارة المنطقة الشرقية.

في المقابل، تلقى كليفلاند الذي يخوض هذا الموسم بغياب نجمه الأبرز ليبرون جيمس المنتقل الى لوس أنجلوس ليكرز، خسارته الـ18 في 22 مباراة، وهو يحتل المركز الأخير في ترتيب المنطقة نفسها.

وكان الأفضل في صفوف كليفلاند تريستان طومسون وجوردان كلاركسون مع 18 نقطة لكل منهما، علما أن الأول أضاف 19 متابعة.

وفي مقابل تعزيز تورونتو لسجله وصدارته، تلقى مطارده ميلووكي باكس الثاني خسارة أمام مضيفه نيويورك نيكس 134-136 بعد التمديد.