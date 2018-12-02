وسيجرى لقاء الإياب على ملعب "الشهداء" في مدينة كينشاسا الكونغولية، الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش.

وكان الرجاء تفوق في مباراة الذهاب، التي احتضنها ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، بثلاثية نظيفة.

وسيخوض الفريق الرجاوي هذا اللقاء مكتمل الصفوف، باستثناء غياب المهاجم المخضرم محسن ياجور، الذي تلقى بطاقة حمراء، بعد نهاية مباراة الذهاب.

ويسعى الرجاء البيضاوي إلى لقبه الثاني في المسابقة، بعدما خاصم هذه الكأس لأكثر من 15 سنة، حيث أحرز لقبه الأول عام 2003.

وكان مدرب الرجاء، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، توج بلقب المسابقة الأفريقية مع الأهلي المصري عام 2014.

في المقابل، يطمح فيتا كلوب إلى لقبه الأول، حيث كانت أفضل نتيجة له الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات (ربع النهائي) عام 2015.

وتوج فيتا كلوب بلقب كأس الأندية البطلة (دوري الأبطال حاليا) عام 1973، وحل وصيفا عامي 1981 و2014.

ويملك الرجاء البيضاوي 3 ألقاب في دوري الأبطال، أعوام 1989 و1997 و1999، وحل وصيفا عام 2002.