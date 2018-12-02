وتقدم بطل أوروبا، الذي تلقى خسارة مذلة 3-صفر على ملعب إيبار المتواضع الأسبوع الماضي، على فالنسيا عندما حول لاعب الوسط دانييل فاس تمريرة داني كاربخال العرضية برأسه بالخطأ في مرماه بعد البداية بثماني دقائق، بعدما فشل غابرييل باوليستا مدافع أرسنال السابق في التخلص من الخطورة.

وهدد بلنسية، الذي ودع دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، مرمى ريال مدريد ثلاث مرات في الشوط الثاني عندما فشل سانتي ميناوباوليستا في هز الشباك من محاولتين خطيرتين من داخل منطقة الجزاء.

وتصدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لمحاولة مواطنه ميشي باتشواي زميله السابق في تشيلسي.

وقبل النهاية بسبع دقائق منح لوكاس فاسكيز فوزا مستحقا بالكاد لريال مدريد عندما ضاعف النتيجة عبر هجمة مرتدة قادها كاربخال.