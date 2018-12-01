ثلاثية "السيتيزن" حملت توقيع برناردو سيلفا (16)، رحيم ستيرلينغ (57) وإلكاي غوندوغان (79). وسجل هدف بورنموث كاليوم ويلسون (44).

ورفع مان سيتي رصيده إلى 38 نقطة من أصل 42، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون الأحد في ختام المرحلة.

ونظرا لبرنامج فريقه المضغوط في ديسمبر، حيث سيخوض 9 مباريات، قرر مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا إراحة الهداف التاريخي للفريق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وأشرك بدلا منه البرازيلي غابريال جيسوس، في حين وضع صانع الألعاب الإسباني دافيد سيلفا والجناح الجزائري، رياض محرز، على دكة اللاعبين الاحتياطيين.

وفي مباراة أخرى، قاد المهاجم الدولي المكسيكي، خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" فريقه وست هام إلى فوز صريح خارج ملعبه على نيوكاسل بثلاثية نظيفة كان نصيبه منها هدفان في الدقيقتين 11 و63، قبل أن يضيف البرازيلي فيليبي أندرسون الثالث في الوقت بدل الضائع.

وتغلب ليستر سيتي على ضيفه واتفورد بهدفين نظيفين حملا توقيعي جيمي فاردي (12 من ركلة جزاء) وجيمس أديسون (23).