وقال كلوب، الذي بدا غاضبا، في مؤتمر صحفي: "إذا لم يستمتع الأشخاص بطريقة لعبنا فليس لدي ما أستطيع مساعدتهم به".

وعانى ليفربول من هزيمة مهمة أمام باريس سان جرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، وضعته في موقف حرج قد يخرجه من دور المجموعات.

وأضاف كلوب: "عندما نسجل العديد من الأهداف يسألوننا عن الدفاع وكيف يمكننا إصلاحه. الآن أصلحناه نوعا ما، وهذا يأتي على حساب الابتكار والهجوم".

ويواجه "ثلاثي" ليفربول الهجومي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو من انتقادات حادة بسبب تراجع مستواهم هذا الموسم.

وقال كلوب: "أنا أفهم أنتم (الصحفيين) عليكم بكتابة المقالات، لا مشكلة لدي ولكن هذه الأمور لا تهمني".