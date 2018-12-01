وبعد اجتماعه مع الفريق الطبي بنادي برشلونة، قرر المدافع الفرنسي عدم إجراء عملية في الركبة، على الرغم من تكرر الإصابة، التي ستبعده آخرها لأسابيع عدة.

وسيحاول أومتيتي التعافي من إصابته بالركبة اليسرى بالعلاج الطبيعي، كما حصل على موافقة الفريق الطبي، بشرط إعادة تقييم الإصابة في يناير القادم.

وعانى أومتيتي من إصابة متكررة في الركبة هذا الموسم، أبعدته عن معظم مباريات الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما قرر مسؤولو النادي "الكتالوني" تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع بديل لأومتيتي في يناير، حتى يتم الكشف عن نتائج العلاج الطبيعي.