وأتى الإعلان من خلال شريط مصور نشره اللاعب عبر حسابه على "تويتر"، عرض فيه بداية لمسيرته مع فريق نيويورك سيتي الأميركي، قبل أن يتحدث عن الحاجة إلى اتخاذ قرارات مهمة.

ونقلت فرانس برس عن فيا قوله "لقد حان الوقت، لقد تقرر الأمر، لدي وجهة جديدة. تحد كبير ينتظر. آسيا. رحلات جديدة. بلد جديد. ثقافة جديدة. زملاء جدد. مرحبا اليابان. مرحبا فيسل كوبي"، مضيفا، "لنستمتع بكرة القدم معا".

وضم النادي المملوك من قطب التكنولوجيا الياباني هيروشي ميكيتاني، رسميا في مايو 2018 نجم خط الوسط أندريس إنييستا "الرسام" الذي اختار الرحيل عن برشلونة بعد مسيرة امتدت 22 عاما مع النادي الكاتالوني.

كما يضم الفريق الياباني في صفوفه الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي الذي دافع عن ألوان أندية عدة منها كولن وبايرن ميونيخ وأرسنال الإنكليزي وغلطة سراي التركي.