وجاء هدف الاتحاد في مباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، عن طريق إيمانويل بناهيني في الدقيقة 84 لتتجه المباراة لركلات الترجيح والتي انتهت 4-3 للاتحاد، بعد أن خسر ذهابا أمام الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

وفي ركلات الترجيح المثيرة للغاية، انتصر الفريق السكندري ليعبر إلى ربع نهائي كأس زايد ويواصل ثورته في البطولة العربية، بعدما نجح في إقصاء الترجي التونسي من نفس البطولة.

وفي ركلات الترجيح أهدر من الزمالك محمود علاء وعبد الله جمعة وحمدي النقاز، فيما أحرز للفارس الأبيض فرجاني ساسي ومصطفى فتحي.

وأهدر للاتحاد محمد بازوكا وكريم الديب، فيما أحرز بناهيني ومحمود شعبان ونور السيد، وختم محمد ناصف بآخر ركلة جزاء لتنتهي المباراة لصالح الفريق السكندري.

يذكر أن الأهلي المصري ودع البطولة أيضا من دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي بعد تعادله في مجموع المباراتين 3-3 وكانت الأفضلية للفريق الإماراتي الذي سجل هدفين في مرمى المارد الأحمر على ملعبه.