وتحوم الشكوك حول مستقبل دي خيا من مانشستر يونايتد، الذي فعل هذا الأسبوع البند الذي يسمح له بالإبقاء على خدمات حارس المرمى الإسباني حتى يونيو 2020.

وينتهي عقد دي خيا بنهاية الموسم الحالي، وفي حال لم يُفعل البند المتعلق بتمديده، كان في إمكان الحارس الدولي الدخول في مفاوضات مع الأندية الأخرى، بدء من فترة الانتقالات الشتوية مع الأول من يناير المقبل، وحتى توقيع عقد مبدئي في حال توصله إلى اتفاق مع أحد هذه الأندية.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي عشية لقاء ساوثمبتون في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز، إن "دي خيا يريد البقاء، وأنا أريده أن يبقى بالطبع. أنه من مستوى اللاعبين الذين يحتاج لهم يونايتد. يونايتد بحاجة إلى أفضل اللاعبين في العالم".

ونقلت "فرانس برس" عن مورينيو: "المدرب يريد بقاءه، مجلس الإدارة يريد بقاءه، دافيد يريد البقاء ووكيل أعماله (البرتغالي جورج منديش) يريد من اللاعب أن يقوم بما يعتقده أنه مناسب له".

وأشار مورينيو الى أن منديش -وهو أيضا وكيل أعماله - يسمح لموكليه بإبداء رأيهم في المفاوضات، خلافا للوكلاء الآخرين.

وكان دي خيا قد انضم إلى مان يونايتد في يونيو 2011 قادما من أتلتيكو مدريد مقابل نحو 18.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.24 مليون يورو).

وحل دي خيا مكان الهولندي، إدوين فان در سار، في حماية عرين فريق "الشياطين الحمر"، وساهم في إحرازه بطولة الدوري في موسم 2012-2013، وهو اللقب الأخير في سلسلة من 13 لقبا أحرزها يونايتد بقيادة المدرب الأسكتلندي السابق "السير" أليكس فيرغوسون.