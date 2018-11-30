ولم يخضع مهاجم تشيلي لفحص بالأشعة لتحديد مدى خطورة الإصابة، لكن مورينيو وصفها بانها "إصابة عضلية شديدة" جعلت اللاعب (29 عاما) يصرخ من الألم.

وأبلغ مورينيو مؤتمرا صحفيا قبل أن يحل ضيفا على ساوثمبتون في الدوري الممتاز، السبت "لم يخضع لفحص بالأشعة حتى الآن لكن اللاعب صاحب خبرة ويعلم حجم الإصابة جيدا".

وتابع: "من واقع خبرتي أيضا ومن صرخة الألم والطريقة التي حدثت بها الاصابة أتوقع أن يغيب لفترة طويلة".

وأضاف: "أعتقد أن أليكسيس يعاني من اصابة عضلية شديدة. لا أرغب في المجازفة وتحديد المدة التي سيغيبها. من واقع خبرتي أعتقد أنه لن يلعب مجددا هذا العام".