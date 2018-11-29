وكان الاتحاد قرر في وقت سابق إقامة المباراة المرتقبة بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز على أرض محايدة، بسبب أحداث عنف سبقت لقاء الإياب.

ونقلت صحف "أس" و"إل باييس" و"إل موندو ديبورتيفو"، عن "مصادر مطلعة على المفاوضات"، أن الاتفاق أنجز بنسبة كبيرة للغاية، وأن "الطرفين يأملان أن يكون في استطاعتهما الإعلان عنه" في وقت لاحق.

وأشارت الصحيفتان إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم وريال مدريد، منحا الضوء الأخضر لاقامة المباراة في "سانتياغو بيرنابيو".

والثلاثاء أعلن "كونميبول" أن المباراة ستقام خارج الأرجنتين في الثامن أو التاسع من ديسمبر المقبل، وذلك بعدما أرجئت من موعدها المقرر السبت الماضي، إثر اعتداء مشجعي ريفر بليت على الحافلة التي تقل لاعبي بوكا جونيورز.

وفي التاسع من الشهر المقبل، سيكون ريال مدريد على موعد لخوض مباراة على أرض هويسكا في الدوري الإسباني، مما يعني أن ملعبه الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج، سيكون متاحا في حال تم التوصل إلى اتفاق على استضافته نهائي "كوبا ليبرتادوريس".

وقالت صحيفة "أس" المدريدية إن المباراة ستقام في 9 ديسمبر عند الساعة 20.30 بتوقيت غرينتش، كما أشارت "إل موندو" بدورها لاحتمال إقامة المباراة في برنابيو.

وكان الفريقان تعادلا 2-2 في الذهاب على ملعب بوكا جونيورز، قبل أسبوعين من مباراة الإياب التي كانت مقررة السبت على ملعب غريمه ريفر بليت، إلا أن تعرض مشجعي الأخير لحافلة الفريق الضيف بالرشق بالحجارة والعصي، دفع "كونميبول" لإرجاء المباراة بداية إلى موعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل ترحيلها إلى اليوم التالي.

وقبل ساعات من موعدها الجديد، الأحد، أعلن "كونميبول" تأجيل لقاء الإياب لحين الاتفاق على موعد جديد مع الناديين.

وإثر اجتماع مع مسؤولي الناديين الثلاثاء في باراغواي، أعلن "كونيمبول" أن المباراة ستكون في 8 أو 9 ديسمبر، لكن خارج الأرجنتين.

وأبدى بوكا عدم رضاه عن تحديد موعد جديد للمباراة، لا سيما قبل البت بشأن اعتراض تقدم به إلى الاتحاد الأميركي الجنوبي، يطالب من خلاله باعتباره فائزا باللقب استنادا إلى مادة في قانون الاتحاد تتضمن فرض عقوبات على الفريق المذنب في حالات مماثلة، قد تصل إلى اعتبار الفريق المتضرر فائزا دون خوض المباراة.

ولم تعلن اللجنة التأديبية في "كونميبول" قرارها بهذا الشأن بعد، وسط تقارير عن احتمال قيامها بذلك مساء الخميس بالتوقيت المحلي.