وتألق كانتي في مركز خط الوسط المدافع في المواسم الأخيرة، ونال لقب الدوري في موسمين متتاليين مع ليستر سيتي وتشلسي، كما ساهم في فوز فرنسا بكأس العالم، لكن ساري شدد على أنه يجب عليه التأقلم مع دوره المتقدم.

وقال ساري قبل مواجهة باوك اليوناني في الدوري الأوروبي: "أريد الاعتماد على لاعب وسط مدافع يملك كفاءة فنية، وبالنسبة لي فهو جورجينيو أو فابريغاس. لا أريد كانتي في هذا الدور".

ويدخل تشلسي المواجهة ضد منافسه اليوناني بعد هزيمة كبيرة 3-1 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري السبت الماضي، وهي خسارته الأولى هذا الموسم.

وفشل كانتي وجورجينيو في التأثير على سير المباراة. وتراجع تشلسي للمركز الرابع في الدوري، وانتقد ساري أداء كانتي البالغ عمره 27 عاما.

وأضاف ساري: "في المباراة الأخيرة حاول كانتي حل المشكلة بعد أول 15 دقيقة، لكن بشكل خاطئ. فقد مركزه وهاجم أكثر من اللازم".

وتابع: "هذه ليست واحدة من أفضل مميزات كانتي لكن ما قدمه كان رد الفعل تجاه الصعوبات. ربما الأمر مسألة وقت فقط لكن يجب على كانتي البقاء بجانب جورجينيو خاصة عندما تكون الكرة في الجانب الآخر".