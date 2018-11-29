وشهدت المواجهة باستاد بارك دي برينس ارتكاب وصيف البطل في الموسم الماضي 20 خطأ، وحصول لاعبيه على 6 إنذارات، لكن روبرتسون أشار إلى أن الفريق الفرنسي مارس ألاعيبه.

وقالروبرتسون لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن "المنافس كان متقدما ويحاول إهدار الوقت. يمكنك أن تمارس الألاعيب والتمثيل. يمكنك فعل كل ذلك حقا".

وأضاف: "أود معرفة الوقت الذي أهدره المنافس. الأمر كان يثير الغضب، لكن عندما تلعب ضد باريس سان جرمان يمكن توقع هذا الأمر خاصة في ظل وجوده (نيمار). لم نتعامل مع الأمر بشكل جيد".

وتابع: "الأمر مثير للغضب عندما يدعي السقوط. هذا أصبح جزءا من أسلوب لعبه وكان علينا التعامل معه. لم نسيطر على عدائيتنا".

وتركت الهزيمة آمال الفريق الإنجليزي في بلوغ دور الستة عشر معلقة بخيط رفيع.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الثالثة بست نقاط متأخرا بنقطتين عن باريس سان جرمان، وثلاث عن نابولي المتصدر، وذلك قبل أن يستضيف الأخير في آخر مباراة باستاد أنفيلد يوم 11 ديسمبر.

ويحتاج فريق المدرب يورغن كلوب للفوز 1-صفر أو بفارق هدفين على الأقل للتأهل.

وقال روبرتسون: "إنها في أنفيلد. أنا واثق من أنها ستكون ليلة استثنائية أخرى، ويمكن أن تصنع الجماهير أجواء استثنائية وأتمنى تحقيق النتيجة التي نحتاجها".