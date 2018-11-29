وبهذا الفوز، حسم العملاق الكتالوني صدارة المجموعة الثانية قبل خوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة ضد توتنهام الإنجليزي على ملعب كامب نو، وبذلك أصبح برشلونة أول فريق في تاريخ بطولة "تشامبيونزليغ" يتصدر مجموعته في 20 مرة.

وبحسب موقع "360 سبورت" الرياضي، فإن البلوغرانا فشل فقط 3 مرات في عدم تصدر مجموعته.

وكان البرسا قد حقق 4 انتصارات في مجموعته الحالية، أولا، على حساب آيندهوفن في برشلونة برباعية نظيفة، ثم أمام توتنهام في عقر داره برباعية أيضا، ولكن مقابل هدفين، ثم فاز على إنترميلانو بهدفين مقابل لا شيء، وأخيرا الفوز على الفريق الهولندي في مباراة أمس الأربعاء.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأريعاء، في تسجيل هدف "إعجازي" في الدقيقة 61 من عمر المباراة، وسط أكثر من 5 لاعبين من جانب الفريق المنافس.

وعاد ميسي وصنع الهدف الثاني للمدافع الدولي الإسباني جيرارد بيكيه من ركلة ثابتة، ليضيف البلوغرانا فوزا آخر إلى رصيده في دوري الأبطال هذا الموسم ويصل إلى النقطة 13، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، توتنهام الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي.