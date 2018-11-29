وبدا باريس سان جيرمان عازما أخيرا على إثبات جدراته في البطولة الأوروبية الكبرى، وتقدم في الدقيقة 13 عبر خوان بيرنات قبل أن يجعل نيمار النتيجة 2-صفر قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول بعد هجمة مرتدة سريعة أخرى من بطل فرنسا.



ورغم سيطرة باريس سان جيرمان تسبب أنخيل دي ماريا في ركلة جزاء بعد تدخل متهور ضد ساديو ماني، ونفذ جيمس ميلنر الركلة بنجاح في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليمنح ليفربول الأمل.



ولم يستطع الفريق الإنجليزي إدراك التعادل ليتلقى الهزيمة الثالثة في المجموعة خارج أرضه.



ويدخل ليفربول آخر مباراة ضد نابولي وهو بحاجة للفوز 1-صفر أو بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل إلى أدوار خروج المغلوب، فيما يكفي باريس سان جيرمان الفوز على رد ستار بلغراد للصعود للدور التالي.