وكان فوز فيكتوريا بلزن 2-1 على مستضيفه تشسكا موسكو في وقت سابق الثلاثاء، معناه أن ريال وروما ضمنا الصعود لدور الستة عشر قبل أن تبدأ مباراتهما بالاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

وتفوق الفريق الأسباني في الصراع على صدارة المجموعة بفضل هدفين في الشوط الثاني سجلهما غاريث بيل ولوكاس فاسكيز.

وصنع روما الفرص الأخطر في الشوط الأول إذ أطاح جنكيز أوندرغير المراقب بالكرة فوق العارضة من مدى قريب قبل نهاية الشوط الأول، لكن ريال تقدم بعد دقيقتين من استئناف اللعب عندما استغل بيل خطأ فيدريكو فاتسيو مدافع روما في إبعاد الكرة بالرأس ليسدد في الشباك.

وكان فريق المدرب سانتياجو سولاري أكثر حسما وهو ما افتقر إليه أصحاب الأرض، وضاعف النتيجة في الدقيقة 59 عندما حول فاسكيز ضربة رأس من كريم بنزيمة في الشباك من مدى قريب ليضع حدا لمسيرة من ثماني مباريات لروما بدون هزيمة على أرضه في دوري الأبطال.

ويملك ريال 12 نقطة مقابل تسع لروما بينما لدى كل من بلزن وتشسكا أربع نقاط. ولا يمكن لروما اللحاق بريال بسبب تفوق حامل اللقب في المواجهات المباشرة على نادي العاصمة الإيطالية.