ولحق النادي البافاري، الفائز باللقب خمس مرات، لكن آخرها كان عام 2013، بأياكس أمستردام الهولندي الذي سبقه بالحصول على البطاقة الأولى لهذه المجموعة بفوزه في وقت سابق الثلاثاء على مضيفه إيك أثينا اليوناني 2-صفر.



ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أياكس الثاني الذي يستضيف النادي البافاري في الجولة الأخيرة، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط، وسيتابع بالتالي مشواره القاري في "يوروبا ليغ" كونه يتقدم بفارق 4 نقاط على إيك أثينا.