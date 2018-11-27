وأضاف النادي في بيان، أن بونافنتورا خضع لجراحة لعلاج غضروف الركبة في مستشفى في بيتسبرج بالولايات المتحدة.

وذكر ميلانو في بيان "الجراحة نجحت وفترة التعافي من المتوقع أن تكون من ثمانية إلى تسعة أشهر"، وفق ما نقلت رويترز.

وكان بونافنتورا لاعبا أساسيا في ميلانو منذ انضمامه من أتلانتا في 2014 وأحرز ثلاثة أهداف في ثماني مباريات هذا الموسم كما شارك في 14 مباراة مع منتخب ايطاليا.

وعانى بونافنتورا من التهابات في الركبة بعد الهزيمة 1-صفرأمام انترناسيونالي في أكتوبر.

ويواجه ميلانو موقفا وصفه المدرب جينارو جاتوسو بأنه أزمة طارئة مع غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة.

ومن بين هؤلاء المدافع الكرواتي إيفان شترينيتش واليسيورومانيولي وماتيو موساكيو وماتيا كالدارا ولاعب الوسط لوكاس بيليا.