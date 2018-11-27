وحقق البايرن نتائج مخيبة مع كوفاتش الذي تولى مهامه بدءا من مطلع الموسم، آخرها التعادل مع ضيفه فورتونا دوسلدورف 3-3 السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

ويجد الفريق البافاري نفسه حاليا في المركز الخامس في الترتيب، بفارق 9 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

وزادت هذه النتائج من الضغط على كوفاتش، على رغم أن رئيس النادي أولي هونيس شدد على أن الإدارة لن تتسرع حاليا، وأن المدرب سيكون في منصبه عند استضافة بنفيكا البرتغالي الثلاثاء المقبل، في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

لكن الصحف روجت لبدائل خلفا للمدرب السابق لاينتراخت فرانكفورت.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن فينغر (69 عاما) هو "الاسم الأكثر تداولا على المستوى الداخلي" في بايرن، علما بأن الفرنسي المخضرم لا يزال غير مرتبط بنادٍ، منذ رحيله عن أرسنال بنهاية الموسم الماضي، في ختام مسيرة مع النادي اللندني امتدت 22 عاما. حسب ما نقلت "فرانس برس".

وذكرت "كيكر" أيضا اسم فينغر، وأضافت اليه اسم مواطنه زيدان (46 عاما) الذي اختار أيضا في نهاية الموسم الماضي، الرحيل عن ريال مدريد الإسباني، بعدما قاده لسلسلة ألقاب أبرزها ثلاثة متتالية في دوري الأبطال.

ويعود الفوز الأخير لبايرن في الدوري المحلي الى 27 أكتوبر على ماينتس 2-1 في المرحلة التاسعة، وفاز مرتين وتعادل ثلاث مرات وخسر مثلها في المباريات الثماني الأخيرة في الدوري.