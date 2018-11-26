وأبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بخدمات الدولي البلجيكي، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن وسائل إعلام فرنسية قول هازارد: "من المستحيل مغادرة تشلسي خلال شهر يناير المقبل، من أجل النادي ومشجعي الفريق، ومن الممكن أن أقضي باقي مسيرتي مع البلوز".

وقال هازارد لقناة "كنال بلس" الفرنسية: "نهاية هذا الموسم، سيكون لدي موسم آخر مع الفريق، وإن لم أجدد سوف أرحل عن تشلسي في الصيف المقبل".

وعن إمكانية عودته إلى الدوري الفرنسي قال: "لا أفكر في الانضمام إلى صفوف باريس سان جرمان، رغم أنهم دخلوا معي في مفاوضات جادة، ولكن لم يغريني، وإذا فكرت في العودة ستكون إلى فريقي السابق ليل".

وخلال الفترة الماضية، أشارت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع هازارد، خلال "الميركاتو الشتوي" المقبل، لا سيما بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، بجانب تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.