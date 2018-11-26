واعتبر كثيرون أن احتفال صلاح بعد هدف واتفورد كان سخرية من قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، الذي سبق أن تسبب بإصابة قاسية للنجم المصري أبعدته عن الملاعب عدة أشهر، وتلا ذلك سجالات بين اللاعبين بشأن الحادثة.

وفور تسجيل ذلك الهدف توجه صلاح إلى الجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه، في طريقة احتفال غير معتادة بالنسبة لهداف الموسم السابق بالدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في البريميرليغ وأفريقيا.

وأثار الاحتفال مقارنات بين احتفال صلاح والطريقة التي اعتاد راموس أن يحتفل بها، وفيما إذا كان ذلك سخرية من النجم المصري للإسباني، حتى أن مدرب الفريق يورغن كلوب سئل عن الحادثة بعد المباراة فردّ بطريقة غاضبة على السؤال.

ورغم ما دار من جدل، بشأن طريقة احتفال صلاح، فإن النجم المصري نشر صباح الاثنين صورة احتفاله مجددا عبر حساباته الرسمية في تويتر وفيسبوك، وأرفق مع الصورة رمز "إيموجي" لشخص يشبك يديه على شكل حرف X.

وأعاد نشر صلاح للتغريدة الجديدة الجدل من جديد بشأن الاحتفال والسخرية من راموس، وحظيت بعشرات آلاف التعليقات على فيسبوك وتويتر.

لكن بعيدا عن السخرية من راموس، فإن هناك تفسيرا آخر قد يكون وراء احتفال النجم المصري، فحركة أصابع يديه شكلت رقم 6 وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في مرمى واتفورد خلال 186 دقائق، حسب تغريدة نشرها الفريق الإنجليزي بعد المباراة.