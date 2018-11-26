ووجه سالفيني انتقادات لتكتيك غاتوزو، وتحديدا حول كيفية إدارته للدقائق الأخيرة للمباراة، فصرح قائلا لبرنامج "توب كالتشيو 24": "غاتوزو عنيد لحد الحماقة (..) في الدقائق العشر الأخيرة عليك بإنزال لاعبين أو 3 يمكنهم الركض. أقحم سامو كاستييخو وأخرج بوريني الذي يركض مثل جدتي".

وواصل سالفيني، المعروف بحبه للروسونيري، انتقاداته لغاتوزو مضيفا "لا يحتاج الأمر لمدرب مخضرم لمعرفة ذلك، أنا أعرف ذلك وكذلك الحال مع أي متابع يقوم بإعداد الباستا أمام التلفاز".

غاتوزو رد على وزير الداخلية بتصريحات قوية خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا "أدعو سالفيني للتفكير في السياسة بدلا من كرة القدم، بما أننا نواجه العديد من المشكلات الضخمة في إيطاليا. إنه لأمر يدفعني للغضب، فمع كل ما تواجهه البلاد، يجد سالفيني الوقت ليتحدث عن ميلان".

وأضاف قائلا "كمواطن إيطالي، لدى الكثير لأقوله لسالفيني حول عمله"، بحسب ما أورده موقع "فوتبول إيطاليا".

وخطف لاتسيو (23 نقطة) التعادل في الدقيقة 94 ليحافظ على المركز الرابع في جدول الترتيب ويحرم ميلان، الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، الوصول للمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.