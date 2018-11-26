وقال موقع "Goal" إن ديمبلي طلب من إدارة برشلونة أن يرحل خلال موسم الانتقالات القادم في يناير.



وأوضح الموقع أن هناك صفقة محتملة بين العملاق الكتالوني ونادي "القديسين" الفرنسي، تقضي بانتقال ديمبلي إلى الثاني، مقابل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى قلعة "الكامب نو"، مع مبلغ مالي يدفعه البرسا لإتمام تلك الصفقطة.

وكان نيمار إلى قد انتقل إلى باريس سان جرمان الصيف الماضي، بعد أن دفع العملاق الفرنسي الشرط الجزائي في عقده الذي بلغ 222 مليون يورو، بينما انتقل عثمان ديمبلي إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 155 مليون يورو قادما من بورسيا دورتموند الألماني في الميركاتو الصيفي لعام 2017.

وقد فشل ديمبلي في التكيف مع فريقه برشلونة، رغم أنه أحرز 7 أهداف خلال 16 مباراة شارك فيها مع برشلونة هذا الموسم، وكان آخرها الهدف القاتل الذي سجله في شباك أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لينقذ رفاق ليونيل ميسي من هزيمة محققة في آخر دقيقة من عمر المباراة.