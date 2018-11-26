وسجل سفيان رحيمي (47 و61) ومحمود بنحليب (66 من ركلة جزاء) الأهداف.

وأكمل الفريق الكونغولي الديموقراطي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه ليتومبو بانغالا في الدقيقة 64.

ويلتقي الفريقان إيابا الأحد المقبل على ملعب الشهداء في كينشاسا.

وهي المباراة الثالثة بين الفريقين في المسابقة هذا الموسم حيث التقيا في دور المجموعات (المجموعة الأولى)، فتعادلا سلبا في الجولة الأولى في الدار البيضاء، وفاز الفريق الكونغولي الديموقراطي 2-صفر في الجولة الخامسة في كينشاسا.

ويسعى الرجاء البيضاوي إلى لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول عام 2003 قبل عام من دمجها مع كأس الكؤوس الإفريقية، فيما يطمح فيتا كلوب إلى لقبه الأول حيث كانت أفضل نتيجة له الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات (ربع النهائي) عام 2015.

وتوج فيتا كلوب بلقب كأس الأندية البطلة (دوري الابطال حاليا) عام 1973 وحل وصيفا عامي 1981 و2014.

ويملك الرجاء البيضاوي 3 القاب في دوري الابطال اعوام 1989 و1997 و1999 وحل وصيفا عام 2002.

كما يسعى مدرب الرجاء البيضاوي، الإسباني خوان كارلوس غاريدو إلى لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول مع الأهلي المصري عام 2014.