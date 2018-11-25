وبات دومينيكو دي كارلو أحدث مدرب يتولى تدريب كييفو، بعد إقالة لورينتسو دانا في أكتوبر ورحيل جيان بييرو فنتورا، بعد خوض 4 مباريات فقط.

ودافع كييفو، صاحب أسوأ سجل دفاعي في الكالتشيو بعدما استقبل 30 هدفا في 13 مباراة، ببسالة وسدد لاعبه جويل أوبي كرة ارتدت من القائم.

وبات نابولي يتأخر بثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي فاز 2-صفر على سبال، السبت، بينما بقي كييفو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب مخالفات إدارية.

وانتفض إمبولي بعد التأخر بهدفين وفاز 3-2 على أتلانتا بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع ورغم إهدار ركلة جزاء.

ومنح ريمو فرولر التقدم بهدف لأتلانتا، بينما سدد فرانشيسكو كابوتو مهاجم إمبولي ركلة جزاء في العارضة ثم أضاف أتلانتا الهدف الثاني بواسطة هانز هاتبور.

وقلص أنطونيو لاغومينا الفارق قبل ثلاث من نهاية الشوط الأول، ثم أدرك أندريا ماسيلو التعادل في الدقيقة 77.

وتعرض يوسيب إيليتش مهاجم أتلانتا للطرد بعد احتجاجات عنيفة على إلغاء هدف بسبب التسلل في الدقيقة 84، قبل أن يسجل ماتياسسيلفستر هدف الفوز لإمبولي بضربة رأس في الوقت بدل الضائع.