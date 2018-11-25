وأصيب اللاعب البرازيلي في مباراة أتليتيكو مدريد مع برشلونة التي انتهت بالتعادل 1-1،

ودخل رافينيا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي، بدلا من سيرغي روبرتو، الذي أكد النادي، الأحد، أيضا غيابه لفترة قد تصل لأربعة أسابيع، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

ولم يقدم النادي الكتالوني فترة تقريبية لغياب رافينيا، إلا أنه أكد ضرورة خضوعه لعملية جراحية لمعالجة الإصابة، التي تعد من الأخطر بالنسبة للاعبي كرة القدم، وقد تصل فترة التعافي منها إلى أشهر عدة.

ونقلت "فرانس برس" عن بيان برشلونة "تعرض رافينيا لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. في الأيام القليلة المقبلة سنمضي إلى علاج جراحي".

وبشأن سيرغي روبرتو (26 عاما)، أكد النادي الكتالوني غيابه "بين 3 و4 أسابيع في العضلة الخلفية للفخذ في الساق اليسرى".

ويتوقع أن يغيب سيرغي روبرتو عن المباراتين المتبقيتين للفريق في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الليغا.